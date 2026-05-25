    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 May 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 9:07 AM IST

    കേ​ര​ളം പു​തി​യ സ​ൽ​ഭ​ര​ണ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം

    സം​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ലോ​ക​ത്തി​നും മാ​തൃ​ക​യാ​യ നി​ര​വ​ധി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ-​ഭ​ര​ണ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച മ​ണ്ണാ​ണ് കേ​ര​ളം. 1957-ലെ ​ഒ​ന്നാം ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​െൻറ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക്കി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി. പി​ന്നീ​ട് സി.​പി.​ഐ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ മു​ഖഛാ​യ മാ​റ്റി​യ നി​ര​വ​ധി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ പു​ല​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഈ ​ച​രി​ത്ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന മ​താ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ക്ഷി​ക​ളും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ‘തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​ത്ത’ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന് പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സി.​പി.​എം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ക്ഷി​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​െൻറ ത​ണ​ലി​ലാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​ർ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വീ​ഴ്ച​ക​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു മു​ന്നേ​റു​ന്നു എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം വി​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. കെ-​റെ​യി​ൽ പോ​ലു​ള്ള വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ലെ പി​ശ​കു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വീ​ഴ്ച പ​റ്റി. ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന തെ​റ്റാ​യ ധാ​ര​ണ​യും, കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഫ​ണ്ട് വാ​ങ്ങാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ര​ഹ​സ്യ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ത്തു. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​ള​രെ അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​വി​കാ​രം മ​ന​സി​ലാ​ക്കി, ജ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ ഭ​ര​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്ത് പോ​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം മാ​റും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ, അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​െൻറ​യും വി​ശ്വാ​സം ആ​ർ​ജ്ജി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു സ​ൽ​ഭ​ര​ണ മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    TAGS: gulf news Saudi Arabia gulf news malayalam
    News Summary - Kerala must find new food security models
