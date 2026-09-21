കേരള മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി ജിദ്ദ ചാപ്റ്ററിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

കേരള മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി ജിദ്ദ ചാപ്റ്ററിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
ജിദ്ദ: കേരള മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി ജിദ്ദ ചാപ്റ്ററിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശറഫിയയിൽ ചേർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി അബൂബക്കർ അരിമ്പ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡൻറ് അരുവി മോങ്ങം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അരുവി മോങ്ങം (പ്രസി.), മുഷ്താഖ് മധുവായി (ജന. സെക്ര.), ഹസൻ കൊണ്ടോട്ടി (ട്രഷ.). രക്ഷാധികാരികളായ സീതി കൊളക്കാടൻ, അബ്ദുല്ല മുക്കണ്ണി, ഇല്യാസ് കല്ലിങ്ങൽ എന്നിവർ യോഗനടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. നിസാർ മടവൂർ, റഹിം കാക്കൂർ, റഹ്മത്ത് അലി, മൻസൂർ ഒഴുകൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഷ്താഖ് മധുവായി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഹസൻ കൊണ്ടോട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
മാപ്പിളകലകളുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളും പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പുതുതലമുറയിലേക്ക് അവയുടെ സന്ദേശവും സൗന്ദര്യവും പകരുന്നതിനുമുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
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