    Saudi Arabia
    date_range 19 Nov 2025 1:09 PM IST
    date_range 19 Nov 2025 1:09 PM IST

    കേരള കലാസാഹിതി ‘കളേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ ശ്രദ്ധേയമായി

    കേരള കലാസാഹിതി ‘കളേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ ശ്രദ്ധേയമായി
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കേ​ര​ള ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ​മ​ജീ​ദ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​നെ ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​റ​ബ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ’ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു,

    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള ക​ലാ​സാ​ഹി​തി​യു​ടെ ‘ഓ​സ്ക​ർ ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മെ​ഴു​തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം, പ​ത്മ​ശ്രീ നൗ​ഫ് അ​ൽ മാ​ർ​വാ​യി, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗാ​യ​ക​രാ​യ ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, രേ​ഷ്മ രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ക്കു​ന്നു

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​ദ​ര​മാ​യി അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന് (സി.​ഇ.​ഒ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി), ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​റ​ബ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം കോ​ൺ​സു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മ​ഹ​മൂ​ദ് അ​ബ്​​ദു ലെ​ബ്​​ദ (ഓ​സ്ക​ർ), ഗ്ലൗ​ബ് സി.​ഇ.​ഒ ന​സീ​ഫ് ബാ​ബു, നൃ​ത്ത​രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി എ​സ്. നാ​യ​ർ, ശ​ബ്​​ദ​ക​ല​യി​ൽ പ്രാ​മു​ഖ്യം നേ​ടി​യ പ്രോ​ഗ്രാം സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ർ​വ​ഹ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ന​ജീ​ബ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, ഖു​ബ്ബ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ പ്ര​തി​നി​ധി റാ​ഫി ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി, അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യ സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ്, നാ​ദി​യ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് കൊ​ല്ലം, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, മു​സാ​ഫി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡാ​ർ​വി​ൻ ആ​ൻ​റ​ണി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഹ​ജ​ർ കു​ബ്ബ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, രേ​ഷ്മ രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​ർ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പാ​ട്ടി​െൻറ പാ​ലാ​ഴി തീ​ർ​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി എ​സ്. നാ​യ​ർ, ഷാ​നി ഷാ​ന​വാ​സ്‌, സ​ലീ​ന മു​സാ​ഫി​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​റി​യോ​ഗ്ര​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    മു​ൻ രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാ​മി​െൻറ ഇ​തി​ഹാ​സോ​ജ്ജ്വ​ല ജീ​വി​തം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഷാ​ന സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​വി​ഷ്കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ്, എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാ​മി​ന്റെ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞു. ദീ​പ ജോ​ൺ​സ​ൺ, റ​യാ​ൻ സാ​ഹി​ർ, ഹ​യാ അ​ജ്മ​ൽ, റീം ​അ​ജ്മ​ൽ, ജെ​ന്ന റാ​സി​ഖ്, അ​ലീ​ന ജോ​ൺ​സ​ൺ, സു​ജ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ആ​ദി​ദേ​വ് പ്ര​കാ​ശ്, യാ​സീ​ൻ റാ​സി​ഖ്‌, സാ​റ അ​ജ്മ​ൽ, അ​സ്‌​ലം വാ​ഹി​ദ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ഹ​രി​കു​മാ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ നാ​സ​ർ, പ്ര​കാ​ശ്, ഇ​ഹ്സാ​ൻ സ​മീ​ർ, ഒ​ജാ​സ് സ​നൂ​പ്, ഇ​യാ​ൻ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ൽ വേ​ഷ​മി​ട്ട​ത്.

    ശി​വാ​നി സാ​ജ​ൻ, ജൊ​ഹാ​ന സ​ജി, പാ​ർ​വ​തി മേ​നോ​ൻ, വൈ​ശി​ക പ്ര​ദീ​ഷ്, സു​ദീ​ക്ഷ മു​ര​ളി, മൗ​റീ​ൻ അ​ബീ​ഷ്, ശ്രീ​ന​ന്ദ കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട്, അ​ക്ഷ​യ അ​നൂ​പ്, അ​ന​ഘ ധ​ന്യ, പാ​ർ​വ​തി നാ​യ​ർ, എ​മി മാ​ത്യു, അ​ലോ​ന ദി​ജേ​ഷ്, ല​ക്ഷ്മി രാ​ജേ​ഷ്, അ​ൻ​ഷ രാ​ഗേ​ഷ്, മ​ർ​വ ല​ത്തീ​ഫ്, നി​ദ സ​മീ​ർ, ഇ​ശ​ൽ റി​യാ​സ്, റി​ദ സ​മീ​ർ, ഫി​ദ സ​മീ​ർ, റി​ഫ നൗ​ഫ​ൽ, അ​ദീ​ന തൗ​ഫീ​ഖ്, സാ​ബി​റ അ​സ്‌​ലം, റൈ​ജ ദി​ജേ​ഷ്, ജെ​ൽ​മ ഡാ​ർ​വി​ൻ, മ​ഞ്ജു​ഷ ജെ​നു, ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, സു​നി​ത പ്ര​കാ​ശ്, തു​ഷാ​ര സ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ നൃ​ത്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:newsgulfIndiakerala kalasahithi
