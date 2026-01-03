Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രാ​ൻ കേ​ര​ള പ്ര​വ​ാസി ക​മീ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു -എം.​എം. ന​ഈം

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രാ​ൻ കേ​ര​ള പ്ര​വ​ാസി ക​മീ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു -എം.​എം. ന​ഈം
    എം.​എം. ന​ഈം

    ദ​മ്മാം: ചു​വ​പ്പു​നാ​ട​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ പ്ര​ഭു​ക്ക​ളു​ടെ ധാ​ർ​ഷ്ട്യവും കാ​ര​ണം നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ​ത് നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് നോ​ർ​ക്ക​യെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം എം.​എം. ന​ഈം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​കൂ​ടി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​മീ​ഷ​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. അ​ർ​ധ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ബോ​ഡി​യാ​യ പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​നി​ലു​ടെ ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. 2015ൽ ​ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും 2016ലെ ​പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രു​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യോ, ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ആ​ളോ ആ​യി​രി​ക്കും ത​ല​വ​ൻ.

    അ​ഡ്മി​നി​സ്ഡ്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പേ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ർ​ധ ജ്യു​ഡീ​ഷ​റി ബോ​ഡി​യാ​ണ് ഇ​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​രോ, അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന നീ​തി നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​ത​മാ​യ വേ​ദി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ. സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​സു​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​ക​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​എം. ന​ഈം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദേ​ശ​ത്തു​വെ​ച്ച് മാ​ത്രം ന​ട​ന്ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​മീ​ഷ​ന് ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം വ​ള​രെ പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സ​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബം അ​റി​യാ​തെ പാ​ലം പ​ണി​യാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ സ്ഥ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ 12 കൊ​ല്ലം പോ​ര​ടി​ച്ചി​ട്ടും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത നീ​തി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ​ത്.

    വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ​ബ്ലി​ക്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​ഫോ​മ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​ഴി​മു​ട​ക്കി​യ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വാ​സി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ന് നീ​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന്യാ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ക​ട​ക്ക് ലൈ​ൻ​സ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ​യും നി​ല​ക്ക് നി​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം അ​ന​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​മീ​ഷ​​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ജ​സ്റ്റി​സ് സോ​ഫി തോ​മ​സ് ആ​ണ് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ. ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പി.​എം. ജാ​ബി​ർ, യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡോ. ​മാ​ത്യു കെ. ​ലൂ​ക്കോ​സ്, നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​എം. ന​ഈം, ജോ​സ​ഫ് ദേ​വ​സ്യ പൊ​ന്മാ​ങ്ക​ൽ എ​നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​ർ. ജ​യാ​റാം കു​മാ​റാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി. മാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വീ​ത​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ക​മീ​ഷ​ന്റെ അ​ദാ​ല​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ. തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം, കോ​ട്ട​യം, എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ അ​ദാ​ല​ത്തു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി (secycomsn.nri@kerala.gov.in) ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ, ​നോ​ർ​ക്ക സെ​ന്റ​ർ ആ​റാം നി​ല, തൈ​ക്കാ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​യ​ക്കാം.

    TAGS:Saudi NewsImmigration CommissionM.M. Naeemgulf news malayalam
    News Summary - Kerala Immigration Commission has been able to provide relief to migrants - M.M. Naeem
