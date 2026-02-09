Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    9 Feb 2026 10:12 PM IST
    9 Feb 2026 10:12 PM IST

    കേരള എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം ‘എൻജിനീയേഴ്സ് ഓൺ ബോർഡ്’ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

    Riyadh
    കേരള എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ‘എൻജിനീയേഴ്സ് ഓൺ ബോർഡ്’ സെമിനാറിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    റിയാദ്: കേരള എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം (കെ.ഇ.എഫ്) റിയാദ് ചാപ്റ്ററി​െൻറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവും വ്യക്തിപരവുമായ നൈപുണ്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘എൻജിനീയേഴ്സ് ഓൺ ബോർഡ്’ എന്ന പേരിൽ ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. റിയാദിലെ അൽ യാസ്മിൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ റിയാദിലെ എൻജിനീയറിങ്​ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.

    സർട്ടിഫൈഡ് കോച്ചും പരിശീലകനുമായ ഷിജാസ് മൊഹിദീൻ ‘ഗോൾ സെറ്റിങ് - ടേണിങ് വിഷൻ ടു ആക്ഷൻ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവേദനാത്മക സെഷൻ നയിച്ചു. തുടർന്ന് കെ.ഇ.എഫ് പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ നിസാർ നിയന്ത്രിച്ച പാനൽ ചർച്ചയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ സംസാരിച്ചു.

    സൗദി എൻജിനീയറിങ്​ മേഖലയിലെ പുതിയ പ്രവണതകളെ കുറിച്ച്​ കെ.എം. അനീഷ് സംസാരിച്ചു. എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ​ശൈഖ്​ സലീം പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രഫഷനൽ രംഗത്തെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സുഷ്മ ഷാൻ ക്ലാസ്​ നയിച്ചു. സൗദിയിലെ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും സംരംഭകത്വവും സംബന്ധിച്ച്​ നജീബ് മുസ്ലിയാരകത്ത് സംസാരിച്ചു. ഷരൂബ് ഇംതിയാസ് വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കെ.ഇ.എഫ് ദമ്മാം പ്രസിഡൻറ്​ അഫ്താബ് മുഹമ്മദ് കരിയർ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള മാർഗരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു.

    മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. എം.ഇ.പി മിഡിൽ ഈസ്​റ്റ്​ അവാർഡ് ജേതാവ് അജ്മൽ അബ്​ദുൽ വക്കീലിനെ പ്രത്യേകം അനുമോദിച്ചു. റിയാദ് മാരത്തോണിൽ 42 കി.മീ, 21 കി.മീ ദൂരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അംഗങ്ങൾക്കും, റിയാദ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെൻറിൽ വിജയികളായ കെ.ഇ.എഫ് ഫുട്ബൾ ടീമിനും ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി.

    കെ.ഇ.എഫ് പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ നിസാർ, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ ഷഫാന മെഹ്റു മൻസിൽ, ആഷിക് പാണ്ടികശാല, സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി.

