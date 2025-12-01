Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Dec 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 1:03 PM IST

    കേരള എൻജീനിയേഴ്സ് ഫോറം വനിതാ ശിൽപശാല ‘വിസ്താര’ സംഘടിപ്പിച്ചു

    കേരള എൻജീനിയേഴ്സ് ഫോറം വനിതാ ശിൽപശാല ‘വിസ്താര’ സംഘടിപ്പിച്ചു
    കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീയേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​നി​താ​ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ‘വി​സ്താ​ര’​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജീനി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​​​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ ഹോ​ളി​ഡേ ഇ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, ക​രി​യ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​സാ​ർ ഹു​സൈ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു.​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഫെ​ർ​മി​സ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ന്​ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സി.​വി, ലി​ങ്ക്ഡ്ഇ​ൻ ഒ​പ്റ്റി​മൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​മീ​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സെ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്യൂ​ൺ​സ് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സം​ഗീ​ത അ​നൂ​പ് ന​യി​ച്ച പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ് മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡോ. ​യാ​സ്മി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഡോ. ​സ​ബി​ത മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ദീ​പ്തി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സം​ഗീ​ത അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ദ മാ​മു​ക്കോ​യ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പാ​ന​ലി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മെ​ഡി​സി​ൻ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ല​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, ക​രി​യ​ർ, പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റി​ന് മു​ത​ൽ​കൂ​ട്ടാ​വു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘വി​സ്താ​ര’ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഫോ​റം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഷ​ഫാ​ന മെ​ഹ്റു മ​ൻ​സി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​ത ഹി​ദാ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    workshoporganizedkerala engineers forum
    News Summary - Kerala Engineers Forum organized women's workshop 'Vistara'
