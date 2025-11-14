Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Nov 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 9:00 AM IST

    അ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    അ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള പി​റ​വി ദി​നം

    ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: അ​ൽ​യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും അ​തു​ല്യ​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വം, സം​സ്കാ​രം, ച​രി​ത്രം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ചും ര​സ​ക​ര​മാ​യ ക​ള​റി​ങ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, തെ​ലു​ഗു, ക​ന്ന​ഡ എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്​​കൂ​ൾ കോം​പ്ല​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൊ​യ്‌​ന, മു​ദീ​റ ഹാ​ദി​യ, ഫാ​ത്തി​മ, ബ​തൂ​ൽ, പി.​ആ​ർ.​ഒ സൈ​ന​ബ്, ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ്, സി.​ഒ.​ഇ സു​ബി ഷാ​ഹി​ർ, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് നി​ഖ​ത്ത് അ​ഞ്ജും, കെ.​ജി. ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് റി​ഹാ​ന അം​ജ​ത്, ഓ​ഫീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട​ൻ​റ്​ റ​ഹീ​ന ല​ത്തീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabia
