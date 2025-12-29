Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:49 AM IST

    കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    യാം​ബു കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബിക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്

    യാംബു: ഐ​ക്യ രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ഭാ​ഷ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യാം​ബു കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും മ​ത്‌​സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് 200ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ യാം​ബു​വി​ലെ പ്ര​ഥ​മ ഇ​ന്റ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഏ​റെ പു​തു​മ​യു​ള്ള​തും കാ​ഴ്ചാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി മാ​റി. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശാ​ക്കി​ർ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ മു​ത​ൽ കൂ​ട്ടാ​യി മാ​റാ​വു​ന്ന കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഏ​റെ നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നേ​റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തു​മ​യു​ള്ള കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പോ​ലെ​യു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ​ൻ​സ് സ്കൂ​ൾ സി.​ഇ.​ഒ ഷിം​ന ശാ​ക്കി​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ വി​കാ​സ​വും വ്യാ​പ​ന​വും അ​റ​ബി ക​ലി​ഗ്ര​ഫി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൾ ബി​ന്ദു സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി മ​ത്‌​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ സ​ബാ​ഹ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് സു​ഹൈ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

