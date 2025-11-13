Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:38 PM IST

    കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​ര​മ്പ​ര​ക്കാ​ണ്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് ന​യി​ച്ച ‘ടി.​എ​സ്.​ടി മെ​റ്റ​ൽ​സ് -കേ​ളി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ബ്രെ​യി​ൻ ബാ​റ്റി​ൽ’ ആ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​മാ​മി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ആ​മു​ഖം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ വി​ഡി​യോ​യു​ടെ സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ ക​ർ​മം ന​ട​ത്തി.ടി.​എ​സ്.​ടി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മ​ധു​സൂ​ധ​ന​ന്‍, അ​നാ​ദി അ​ൽ ഹ​ർ​ബി പ്ര​തി​നി​ധി പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സ്, കു​ദു വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഇ​മാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം, റീ​ജ​ന​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​മി​ത് ജെ​യി​ന്‍, ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ള്‍ മു​ൻ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ ര​ജ​നി ഗു​പ്ത, മെ​സ്ട്രോ പി​സ്സ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ.​പി. മ​ഹേ​ഷ്‌, ക്രി​സ്​​റ്റ​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബാ​സി​ല്‍, എം.​എ.​ആ​ര്‍ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്ര​തി​നി​ധി ഷ​രൂ​ബ്, ഗ്രാ​ന്‍ഡ്‌ ല​ക്കി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ന്‍സൂ​ര്‍, ഫ്യൂ​ച്ച​ര്‍ സ്റ്റീ​ല്‍ ക്രാ​ഫ്റ്റ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഖ്യു ​സോ​ള്‍ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി ലി​ജു ആ​ന്‍ഡ്‌ റോ​ബി​ന്‍, റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വി.​ജെ. ന​സ​റു​ദ്ദീ​ന്‍, നാ​ദ​ർ ഷാ, ​കേ​ളി കു​ടും​ബ വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര, ഐ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ര്‍ കു​റു​മാ​ത്തൂ​ര്‍, എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാ അം​ഗം ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ​ഹാ​ന്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കേ​ളി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മാ​ധ്യ​മ സെ​മി​നാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

