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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 8:56 AM IST

    സ്നേ​ഹാ​ല​യ​ത്തി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ: ഭ​ക്ഷ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

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    സ്നേ​ഹാ​ല​യ​ത്തി​ന് കേ​ളി​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ: ഭ​ക്ഷ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
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    കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം സ്നേ​ഹാ​ല​യം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശ്യാം​ലാ​ലി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ‘വി​ശ​പ്പു​ര​ഹി​ത കേ​ര​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കേ​ളി’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കോ​ന്നി ഇ.​എം.​എ​സ്. ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹാ​ല​യം പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ സെൻറ​റി​ന് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി.

    കേ​ളി​യു​ടെ 12-ാം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ്നേ​ഹാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്ന് നേ​രം ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കും. കേ​ളി അ​സീ​സി​യ ഏ​രി​യ​യി​ലെ വി​ജ​യ​ൻ പു​ളി​വേ​ലി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​ളി ഈ ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    സ്നേ​ഹാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശ്യാം​ലാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ശ്യാം​ലാ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം തോ​മ​സ് ജോ​യ്, കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗം ല​ക്ഷ്മി, റോ​ധ ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ആ​ഷി​ക് ബ​ഷീ​ർ, മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം രാ​ജ​ൻ പ​ള്ളി​ത്ത​ടം, സ്നേ​ഹാ​ല​യം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ര​ഘു​നാ​ഥ് ഇ​ട​ത്തി​ട്ട, ട്ര​ഷ​റ​ർ കു​മാ​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ഞ്ജ​ൻ, സു​ധാ ര​ഞ്ജ​ൻ, വ​ർ​ഗീ​സ് ബേ​ബി, സ​ദാ​ശി​വ​ൻ പി​ള്ള, സോ​മ​നാ​ഥ​ൻ, വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ, സ്ട്രോ​ക്ക് ബാ​ധി​ത​ർ, വ​യോ​ധി​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ‘ദാ​രി​ദ്ര്യം കാ​ര​ണം ചി​കി​ത്സ മു​ട​ങ്ങ​രു​ത്’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ന​ഴ്സി​ങ്​ പ​രി​ച​ര​ണം, താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, വേ​ദ​ന സം​ഹാ​ര ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹോം ​കെ​യ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സൗ​ക​ര്യ​വും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:FoodsFinancial AssistancesaudinewsgulfKelly
    News Summary - Kelly's response to Snehaliya: Financial assistance for food expenses transferred
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