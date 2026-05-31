തണൽ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് കേളിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം
റിയാദ്: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂടാളി-കഞ്ഞിരോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തണൽ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറി. കേളിയുടെ 12ാം കേന്ദ്ര സമ്മേളനത്തിെൻറ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന ‘വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തോടൊപ്പം കേളി’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഈ സഹായം ലഭ്യമാക്കിയത്.
സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന രീതിയിലാണ് തണലിെൻറ പ്രവർത്തനം. ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായാണ് കേളി ഇത്തവണ സഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മുൻവർഷങ്ങളിലും തണലിെൻറ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേളി സജീവമായി സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. തണൽ പ്രസിഡന്റ് എ.പി. ആലിപ്പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കേളി രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം സുരേഷ് കണ്ണപുരം, തണൽ മുൻ പ്രസിഡൻറ് കെ.ടി. അബ്ദുൽ സത്താറിന് ധാരണപത്രം കൈമാറി.
കേളി രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗങ്ങളായ സജീവൻ ചൊവ്വ, സുധാകരൻ കല്യാശ്ശേരി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗം ശ്രീകാന്ത് ചേനോളി, ബാലകൃഷ്ണൻ ചെക്കിക്കുളം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. തണൽ പ്രതിനിധികളായ മുഹമ്മദ് അസ്ലം, നസീർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സീന എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. തണൽ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും, കമ്മിറ്റിയംഗം കെ. കരുണാകരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
