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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 9:24 AM IST

    കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം; ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം; ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    കേ​ളി ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ളി ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ്ണ​മെൻറ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ ദ​വാ​ദ്മി റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ തെ​ക്ക​നേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 7.30-ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം അ​തേ ദി​വ​സ​വും സെ​മി​ഫൈ​ന​ലും ഫൈ​ന​ലും പി​റ്റേ​ദി​വ​സ​വു​മാ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ട്വ​ൻ​റി-​ട്വ​ൻ​റി മോ​ഡ​ലി​ൽ 20 ഓ​വ​ർ വീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ അ​സ​ദ് ഇ​ല​വ​ൻ ടീ​മി​ന് ദ​വാ​ദ്മി ഇ​ന്ത്യ​ൻ റ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റ്​ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ട്രോ​ഫി​യും, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​നൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും ന​ൽ​കി. റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യ സ​നാ​ഇ​യ ടൈ​ഗ​ർ ടീ​മി​ന് റീം ​ന​ജ​ദ് സ്‌​പൈ​സ​സ് ക​റി പൗ​ഡ​ർ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ട്രോ​ഫി​യും അ​നൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​യ​സ്സി​നും മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചി​നും കേ​ളി ട്രോ​ഫി​യും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും ന​ൽ​കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന​യോ​ഗം കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​ത്ത്, ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദ​വാ​ദ്മി​യി​ലെ പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​രും വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളും നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി. വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ്മ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ജീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:cricket tournamentKellySaudi ArabiaRIYADSilver Jubilee Celebration
    News Summary - Kelly Silver Jubilee Celebration: Dawadmi Area Cricket Tournament Organized
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