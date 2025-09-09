Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു

    കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് റൗ​ദ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി റൗ​ദ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റൗ​ദ​യി​ലെ സ്വാ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​പി സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ആ​ക്ടി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ക്, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി​തോ​മ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​കൊ​ണ്ട് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    കേ​ളി റൗ​ദ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ വ​ള​വി​ൽ, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​കെ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. റൗ​ദ ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ വാ​സു സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ക്ടി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

