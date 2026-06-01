    date_range 1 Jun 2026 10:11 AM IST
    date_range 1 Jun 2026 10:11 AM IST

    കേ​ളി ‘പ്ര​തീ​ക്ഷ’ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ‘പ്ര​തീ​ക്ഷ’ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളും വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥിയും

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘പ്ര​തീ​ക്ഷ’ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ബ​ത്ഹ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ അ​ലി​യ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ക​വി​താ ല​ത ക​തി​രേ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ളി, കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ 10, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ 228 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്. റി​യാ​ദി​ലെ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ല്​ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും 12, 10-ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ്ല​സ് ടു ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഹെ​ന പു​ഷ്‌​പ​രാ​ജ്, എം. ​ദേ​വ​ന​ന്ദ, അ​ലീ​ന മ​റി​യം പെ​രു​മാ​ൾ, അ​ൻ​സ ഷെ​റി​ൻ, 10-ാം ക്ലാ​സ്​ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഇ. ​അ​വ​ന്തി​ക, അ​നു​ഷ്‌​ക ബി​ജു, അ​ദ്വൈ​ത് ബി​ജി​ൻ, ഗൗ​രി പു​മ​ൽ​കു​മാ​ർ, നി​ഹാ​ൽ, ഫ​നൂ​സ സാ​ബി​ത്ത്, ഇ​ഷാ​ന സെ​ബി​ൻ, അ​നാ​മി​ക രാ​ജ്, എ.​വി. ഗൗ​തം കൃ​ഷ്‌​ണ, ആ​രോ​ൺ ജി​ബി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​സ​ബ് മ​ന​ക്ക​ട​വ​ത്ത് അ​മീ​ർ, അ​യാ​ൻ പോ​ൾ അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 212 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​തീ​ഷ് വ​ള​വി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​ര പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, സ​മി​തി അം​ഗം സീ​ബാ കൂ​വോ​ട്, കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശ്രീ​ഷ സു​കേ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സീ​ന സെ​ബി​ൻ, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ല​ഭി​ച്ച ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ക ഒ​മ്പ​ത്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കേ​ളി​യു​ടെ ‘വി​ശ​പ്പ് ര​ഹി​ത കേ​ര​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കേ​ളി’ എ​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഈ ​ന​ന്മ​യെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

