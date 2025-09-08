Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:42 AM IST

    കേ​ളി ദുവാദിമി ഏ​രി​യ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    keli kala samskarika vedi
    കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ദുവാദിമി ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. എ​ച്ച്. ഉ​മ്മ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബി. ​രാ​ജേ​ഷ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), കെ.​കെ മു​ജീ​ബ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ദുവാദിമി യൂ​നി​റ്റ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​യി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​മു​സാ​മി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ യൂ​നി​റ്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ദുവാദിമി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ​വാ​ത്മി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി മാ​റി.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്നും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. മു​സാ​മി​യ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യൂ​നി​റ്റി​നെ ഏ​രി​യ​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദുവാദിമി ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ല​യി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: എ​ച്ച്. ഉ​മ്മ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബി. ​രാ​ജേ​ഷ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), കെ.​കെ മു​ജീ​ബ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), പി. ​ബി​നു (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ജി. ​മോ​ഹ​ൻ (ജോ​യി. സെ​ക്ര.), ഗി​രീ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ (ജോ​യി. ട്ര​ഷ​റ​ർ). മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ലി​നീ​ഷ്, ന​സീം, ഹാ​രീ​സ് പ​റ​ക്കോ​ട്ടു പാ​ട​ത്ത്, നി​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

