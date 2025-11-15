Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Nov 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:06 AM IST

    കേ​ളി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ബ്രെ​യി​ൻ ബാ​റ്റി​ൽ; അ​റി​വി​ന്നതി​രു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് 'ലി​റ്റി​ൽ ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ​സ്'

    കേ​ളി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ബ്രെ​യി​ൻ ബാ​റ്റി​ൽ; അ​റി​വി​ന്നതി​രു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ‘ലി​റ്റി​ൽ ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ​സ്’
    ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌​മാ​സ്​​റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് ന​യി​ച്ച ‘ടി.​എ​സ്‌.​ടി മെ​റ്റ​ൽ​സ് കേ​ളി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ബ്രെ​യി​ൻ ബാ​റ്റി​ൽ’ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​മാ​മി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 100ൽ​പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 20 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 15 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 12 പേ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ൻ ഗോ​പാ​ൽ ന​മ്പി​യും മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി കെ.​പി. ദി​ൽ​ഷാ​ദും ചേ​ർ​ന്ന ‘ലി​റ്റി​ൽ ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ​സ്’ ടീം 440 ​പോ​യ​ൻ​റ്​ നേ​ടി കി​രീ​ടം നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 55,555 രൂ​പ​യും, റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പി​ന്​ 33333, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 22,222, നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 11,111, അ​ഞ്ചും ആ​റും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 5,555, രൂ​പ​യു​ടെ​യും ഹ​നാ​ദി അ​ൽ ഹ​ർ​ബി ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും കേ​ളി​യു​ടെ ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    410 പോ​യ​ൻ​റ്​ നേ​ടി യാ​ര സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഫി​ദ്, ലി​ങ്കീ​ഷ് ശ​ര​വ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ‘കു​ദു ക്വി​സേ​ഴ്‌​സ്’ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 370 പോ​യ​ൻ​റ്​ നേ​ടി ഡ്യൂ​ൺ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ സു​വീ​ർ ഭാ​തി​യ, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ‘എം.​എ.​ആ​ർ മാ​ർ​വെ​ൽ​സ്’ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും

    150 പോ​യ​ൻ​റു​മാ​യി മോ​ഡേ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ജി​ബ്രാ​ൻ ഇ​സ്തി​യാ​ഖ്, സൈ​ദ സു​കൈ​ന ഹു​സൈ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ടീം ‘​മ​യ​സ്‌​ട്രോ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ്’ നാ​ലാം സ്ഥ​വ​വും ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ ഗൗ​തം കൃ​ഷ്ണ കാ​രു​മ​ത​ല​ത്തി​ലും മോ​ഡേ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ സ്കൂ​ളി​ലെ സ​ഫി​യ ഫാ​ത്തി​മ വ​യ്യ​ന്നെ​യും ന​യി​ച്ച ‘ഹ​നാ​ദി ഹീ​റോ​സ്’ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഹ്സാ​ൻ, മോ​ഡേ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​ബാ​ൻ ഇ​സ്തി​യാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ‘പെ​ർ​ഫെ​ക്റ്റ് പ്യൂ​രി​റ്റ​ൻ​സ്’ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത് സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​രെ സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഹ​നാ​ദി അ​ൽ ഹ​ർ​ബി എം.​ഡി പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Kelly Arabian Brain Bat; Revealed: 'Little Crystals'
