Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 24 Oct 2025 9:26 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 9:26 AM IST

    കേ​ളി ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    കേ​ളി ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    കേ​ളി ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ ഹ​നാ​ദി അ​ൽ ഹ​ർ​ബി കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​ത്ഹ ലൂ​ഹ ഹാ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് വ​രെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റി​യാ​ദി​ലേ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി അ​വ​ർ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക്യാ​മ്പ് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, ജ്യോ​തീ​ഷ് കോ​റോ​ത്ത്, പി.​എ ഹു​സൈ​ൻ, മൂ​സ കൊ​മ്പ​ൻ, ദീ​പ, അ​ന​സ്, ജ​യ​കു​മാ​ർ പു​ഴ​ക്ക​ൽ അ​രു​ൺ, സു​ധീ​ഷ് ത​റോ​ൽ, സൗ​ബീ​ഷ് ക​ള്ളി​യി​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് ചാ​ലി​യാ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ അ​ല​യാ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് ആ​ലു​ക്ക​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. കേ​ളി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഫി​റോ​ഷ് ത​യ്യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം രാ​മ​കൃ​ഷ​ണ​ൻ, കേ​ളി ബ​ത്ഹ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, മ​ർ​ഗ്ഗ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ മ​മ്പാ​ട്, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ലിം മ​ട​വൂ​ർ, ബ​ത്ഹ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​മ്മ​ർ, ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൊ​ടി​ഞ്ഞി, മ​ർ​ഗ്ഗ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം വി​നോ​ദ്, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സ​ലിം അം​ലാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ത്ഹ ഏ​രി​യ​യി​ലേ​യും മ​റ്റ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലേ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

