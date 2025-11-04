Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:32 AM IST

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത് കേ​ളി

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത് കേ​ളി
    റി​യാ​ദ്: ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 70 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണി​ത്.

    ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടേ​യും ഓ​ണ​റേ​റി​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ണ​റേ​റി​യം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി. കേ​ര​ള വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ, ബാം​ബു കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ, മ​രം ക​യ​റു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ, തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടേ​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ‌സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഴി​യി​ല​ല്ല സ​ർ​ക്കാ​രെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മെ​ന്നും കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Girl in a jacket

