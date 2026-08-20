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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 7:48 AM IST

    കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ​ക​മ്മി​റ്റി​യും അ​ൽ മ​സീ​ഫ് പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ മ​സീ​ഫ് ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ വ​രെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​സ്താ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​പീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ന​സ്, ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യാ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. ഷാ​ജു, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ്, ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഡോ. ​ആ​മി​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ ബോ​ഡി മാ​സ്സ് ഇ​ൻ​ഡെ​ക്സ് (ബി.​എം.​ഐ), ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര, ടോ​ട്ട​ൽ കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ ​സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം, ക​രീം അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ, അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം, മ​നു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, പി.​ടി. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, എം. ​ന​സീ​ർ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പു​ളി​ക്കേ​റി​ൽ, ഒ. ​അ​നി​ൽ, എ​ൻ.​കെ. ജ​യ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ്, ഉ​നൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​െൻറ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:keliUAE
    News Summary - Keli Umm Al Quwain Area Committee organized a medical camp
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