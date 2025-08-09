Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:17 AM IST

    കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സെ​മി​നാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ളി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സെ​മി​നാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ​യു​ടെ ആ​റാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘കേ​ര​ളം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യോ?’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ കു​ഞ്ചി​സ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പീ​ഷ് രാ​ജ് പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​സ​ലാം, എ​ൻ.​എ​സ് ആ​ഷി​ക്, മോ​ഹ​ന​ൻ മാ​ധ​വ​ൻ, സു​ധീ​ൻ കു​മാ​ർ, അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പു​ളി​ക്കേ​രി​ൽ, ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി ഷാ​ജു, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി. ​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ളി പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഓ​ഗ​സ്റ്റ് 22നാ​ണ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക​യെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsseminarsoudi news
    News Summary - Keli Umm al-Hammam area seminar
    Similar News
    Next Story
    X