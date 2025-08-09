കേളി ഉമ്മുൽഹമാം ഏരിയ സെമിനാർtext_fields
റിയാദ്: കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ഉമ്മുൽഹമാം ഏരിയയുടെ ആറാമത് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘കേരളം വികസനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയോ?’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ ഏരിയയിലെ വിവിധ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നും നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു.ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ശിഹാബുദ്ദീൻ കുഞ്ചിസ് മോഡറേറ്ററായിരുന്നു. ഉമ്മുൽഹമാം ഏരിയ സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റി കൺവീനർ വിപീഷ് രാജ് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു.
കേളി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ ആനമങ്ങാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. അബ്ദുസലാം, എൻ.എസ് ആഷിക്, മോഹനൻ മാധവൻ, സുധീൻ കുമാർ, അക്ബർ അലി, അനിൽ കുമാർ പുളിക്കേരിൽ, ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി പി.പി ഷാജു, ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ബിജു, സെക്രട്ടറി നൗഫൽ സിദ്ദിഖ്, ട്രഷറർ പി. സുരേഷ് എന്നിവർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ കലാം സ്വാഗതവും വൈസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുസലാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കേളി പന്ത്രണ്ടാം കേന്ദ്ര സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 22നാണ് ഏരിയ സമ്മേളനം അരങ്ങേറുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
