Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:21 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചെ​റു​ത്തു നി​ൽ​പ്പ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ മാ​തൃ​ക - കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചെ​റു​ത്തു നി​ൽ​പ്പ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ മാ​തൃ​ക - കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച് സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ ഫാ​സി​സ്റ്റ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​രോ​ഗ​മ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ​യും ചെ​റു​ത്തു നി​ൽ​പ്പ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നാ​നാ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൻ്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു .

    സു​ലൈ ഷി​ബാ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലെ ബ​ല​രാ​മ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ്ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഷിം കു​ന്നു​ത്ത​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ണ​ക്കും, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ (സെ​ക്ര​.), ഹാ​ഷിം കു​ന്ന​ത്ത​റ (പ്ര​സി​.), റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത് (ട്ര​ഷ​.)

    ആ​റു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഏ​ഴ് പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി ഹാ​ഷിം കു​ന്നു​ത്ത​റ, റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി.ധ​നേ​ഷ്, സ​ത്യ​പ്ര​മോ​ദ്, നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, ബ​ഷീ​ർ ബ​ബ്‌​തൈ​ൻ, നൗ​ഫീ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹാ​ഷിം കു​ന്ന​ത്ത​റ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​നി​ൽ ഉ​ദി​നൂ​ർ​ക്ക​ര​ൻ, വി.​പി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ധ​നേ​ഷ്, വി​നോ​ദ് (ജോ​യി. സെ​ക്ര.), രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ജോ​യി.​ട്ര​ഷ​റ​ർ), ജോ​ർ​ജ്ജ്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ​ൻ, സ​ത്യ​പ്ര​മോ​ദ്, ന​വാ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, പി.​ടി സാ​ൻ​സീ​ർ, സ​ത്യ​നാ​ഥ് ബാ​ന​ർ​ജി, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും 19 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ന​ൽ ഹാ​ഷിം കു​ന്ന​ത്ത​റ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജോ​ർ​ജ്ജ്, ഇ​സ്ഹാ​ക്ക്, അ​ശോ​ക​ൻ, അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ, ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ഹാ​ഷിം കു​ന്ന​ത്ത​റ, റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത്, സ​ത്യ​പ്ര​മോ​ദ്, നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത്, അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ, സീ​ബ കൂ​വോ​ട്, സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, കാ​ഹിം ചേ​ളാ​രി, മ​ധു പ​ട്ടാ​മ്പി, ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, ഷി​ബു തോ​മ​സ്, ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsconferenceKeli Sulai area
    News Summary - Keli Sulai Area Conference
    Similar News
    Next Story
    X