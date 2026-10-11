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    കേ​ളി റി​യാ​ദ് മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

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    കേ​ളി റി​യാ​ദ് മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണു മ​രി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്ന മ​ണി​യു​ടെ വേ​ർ​പ്പാ​ടി​ൽ

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ളി ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ യി​രു​ന്ന നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര-​ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം സു​ജി​ത് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ആ​ക്ടി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സിം​നേ​ഷ് വ​യ​ന​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ടു​ചാ​ലി, മ​ലാ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ വ​ദൂ​ദ്, ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ. ​കെ രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ഷ​റ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ൻ​വ​ർ, മു​കു​ന്ദ​ൻ, രാ​കേ​ഷ്, ജ​രീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തെ നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​വും ല​ളി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​വും യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Keli Riyadh Mourns Expatriate
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