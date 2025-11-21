Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 2:17 PM IST

    കേളി ഒലയ്യ ഏരിയ ഓണാഘോഷം ‘ആർപ്പോ 2025’ സംഘടിപ്പിച്ചു

    കേ​ളി ഒ​ല​യ്യ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​ർ​പ്പോ 2025’ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് ക​വി ഷിം​ന സീ​ന​ത്ത് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഒ​ല​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ആ​ർ​പ്പോ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 18ലെ ​അ​ൽ മ​ഹാ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​വേ​ലി​യെ​ഴു​ന്നെ​ള്ള​ത്തും പൂ​ക്ക​ള​വും ശി​ങ്കാ​രി മേ​ള​വും തി​രു​വാ​തി​ര​യും ക​ലാ​ഭ​വ​ന്‍ ന​സീ​ബി​​ന്റെ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​പ്പ്‌ കോ​മ​ഡി​യും റി​യാ​ദ് കി​താ​ബ് ബാ​ന്‍ഡി​​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും റോ​ബി​ന്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡി.​ജെ നൈ​റ്റും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും കേ​ളി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ലാ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് ക​വി ഷിം​ന സീ​ന​ത്ത് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യാ​സ് പ​ള്ളാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ടി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ജ​വാ​ദ് പ​രി​യാ​ട്ട്, ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, റ​സാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഷ​മീം മേ​ലേ​തി​ലും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ഷി​ൻ ഹ​നീ​ഫ​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യാ ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മ​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ല​ബീ​ബ് മ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

