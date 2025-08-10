Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:21 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:21 AM IST

    കേ​ളി ന​സീം ഏ​രി​യ ഏ​ഴാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു

    കേ​ളി ന​സീം ഏ​രി​യ ഏ​ഴാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു
    കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ന​സീം ഏ​രി​യ ഏ​ഴാ​മ​ത് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്.

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​സീം ഏ​രി​യ ഏ​ഴാ​മ​ത് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ഖാ​വ് സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി ന​ഗ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ലോ​ഗോ സം​ഘ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ മു​തി​ര​മ​ണ്ണ, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ജീ​വ​ന് കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങ് കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗ​വു​മാ​യ സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​രി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീം ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ഷി പെ​രി​ഞ്ഞ​നം, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹാ​രി​സ്, സ​ജീ​വ്, ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഉ​ല്ലാ​സ​ൻ, വി​നോ​ദ്‌​കു​മാ​ർ, ഗി​രീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ മു​തി​ര​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം സി​ദ്ദി​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

