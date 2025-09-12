Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:24 AM IST

    ‘മ​ര​ണം കൊ​യ്യു​ന്ന സ​മ​രാ​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ'; കേ​ളി ന​സീം ഏ​രി​യ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘മ​ര​ണം കൊ​യ്യു​ന്ന സ​മ​രാ​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ; കേ​ളി ന​സീം ഏ​രി​യ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ന​സീം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​മ്മേ​ള​ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി 'മ​ര​ണം കൊ​യ്യു​ന്ന സ​മ​രാ​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ല്ലാ​സ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഫ​ൽ, ഗി​രീ​ഷ്കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​ഇ ഷാ​ജി, ര​വീ​ന്ദ്ര നാ​ഥ​ൻ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 22 പേ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഉ​പ​സം​ഹ​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ധു പ​ട്ടാ​മ്പി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ബി​ജി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭ്യ​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ഹാ​രി​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsseminarSaudi Arabia NewsKELI KALA SAMSKARIKA VEDI
