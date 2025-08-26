Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:55 AM IST

    കേ​ളി മു​സാ​മ്മി​യ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 ന്; ​ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    logo of the 6th conference was unveiled
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ആ​റാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 12ാ മ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ആ​റാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​വും ബ​ദി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ കി​ഷോ​ർ ഇ ​നി​സാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​രാ​ജ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ റാ​വു​ത്ത​ർ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി പാ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ്യാം, ​വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗോ​പി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ്, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സ​ർ റു​വൈ​ത, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ദു​ർ​മ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം ര​തി​ൻ ലാ​ൽ, സ്റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ വേ​ലു ബാ​ബു, ഗ​താ​ഗ​തം നെ​ൽ​സ​ൺ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ഭ​ക്ഷ​ണം സു​ലൈ​മാ​ൻ, ബി​നീ​ഷ്, വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും 31 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ലോ​ഗോ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ലോ​ഗോ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ നി​സാ​ർ റാ​വു​ത്ത​റി​നു കൈ​മാ​റി കൊ​ണ്ട് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ല​യി​ൽ മു​സാ​ഹ്മി​യ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നീ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഗോ​പി, ജെ​റി തോ​മ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ഗു​വ​യ്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsConferencesLogo releasedKeli saudi
    News Summary - Keli Musammia Area Conference to be held on August 29; Logo released
