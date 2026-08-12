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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 3:20 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 3:20 PM IST

    കേ​ളി മ​ല​സ്​ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ചു; പു​തി​യ മ​ല​സ്​ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

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    കേ​ളി മ​ല​സ്​ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ചു; പു​തി​യ മ​ല​സ്​ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
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    യൂ​നി​റ്റ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ കേ​ളി ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ല​സ്​ ഏ​രി​യ​യി​ലെ മ​ല​സ്​ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ച്, മ​ല​സ്​ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് മ​ല​സ്​ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ചെ​റീ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റെ​നീ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും യൂ​നി​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ഷാ ​യൂ​നി​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക മ​ല​സ്​ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം. സു​ജി​ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മ​ല​സ്​ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മ​ല​സ്​ ഏ​രി​യ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, മ​ല​സ്​ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ.​കെ. രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഏ​രി​യ ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​കു​ന്ദ​ൻ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റി​ജോ, ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​രു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​ല​സ്​ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി റെ​നീ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (പ്ര​സി.), സു​ഹൈ​ബ് ഹ​മീ​ദ്, ഷെ​ഫി മീ​രാ സാ​ഹി​ബ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), നൗ​ഫ​ൽ ഷാ (​സെ​ക്ര.), കെ. ​സു​ബി​ൻ, കെ.​എ​സ്. ജി​ൽ​ഷ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), എം.​കെ. സു​ധീ​ഷ് (ട്ര​ഷ.), സ​ജു വെ​ളി​യി​ൽ സോ​മ​ൻ (ജോ. ​ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ.​കെ. രാ​ജീ​വ്, എം. ​സ​ജു, വെ​ളി​യി​ൽ സോ​മ​ൻ, കെ.​വി. ശ്രീ​ജി​ത്, കെ.​പി. ആ​രി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​സ്​ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ജ്മ​ൽ മ​ന്നേ​ത്ത് (പ്ര​സി.), ടി.​ബി. നൗ​ഷാ​ദ്, പ്ര​ജി​ത്ത് പ്ര​കാ​ശ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഉ​നൈ​സ് ഖാ​ൻ (സെ​ക്ര.), കെ.​പി. മ​ഹേ​ഷ്, വി​നു ചേ​ര​ന്തോ​ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), കെ.​എം. അ​ഫ്സ​ൽ (ട്ര​ഷ.), ജി​തി​ൻ സു​രേ​ഷ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി.​ബി. അ​നു​രാ​ജ്, എ.​കെ. അ​സ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​നൈ​സ് ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ ഷാ ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:expatriatekelicenters
    News Summary - കേ​ളി മ​ല​സ്​ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ചു; പു​തി​യ മ​ല​സ്​ സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
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