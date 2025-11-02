Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:01 AM IST

    കേ​ളി മ​ലസ്സ് ഏ​രി​യ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    കേ​ളി മ​ലസ്സ് ഏ​രി​യ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി.

    മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 350 പേ​ർ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ഐ.​ഡി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ (കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 250 പേ​ർ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് പു​തു​ക്കു​ക​യും, 100 പേ​ർ പു​തി​യ ഐ.​ഡി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദു​രീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​ര​വു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്. എ​രി​യ​യി​ലെ കേ​ളി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളും ഈ ​ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം സു​ജി​ത്, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​ർ സിം​നേ​ഷ്, മ​ലാ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ നോ​ർ​ക്ക കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ജ്മ​ൽ മ​ന്നേ​ത്ത്, ജോ​യ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​ജോ അ​റ​യ്ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഡെ​സ്ക് ആ​യി അ​നി​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ​ഷാ, മു​ന​വ​ർ, സൈ​ത​ല​വി, ഷു​ഹൈ​ബ്, മ​ഹേ​ഷ്, രാ​കേ​ഷ്, പ്ര​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ആ​യി റ​നീ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​യി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ജ​രീ​ർ, ഉ​നൈ​സ് ഖാ​ൻ മ​ലാ​സ്, ജി​ൽ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, പി.​എ​ൻ.​എം റ​ഫീ​ഖ്, ര​തീ​ഷ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പൊ​ന്നാ​നി, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ദൂ​ദ്, അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

