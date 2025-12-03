Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:04 AM IST

    കേളി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

    കേളി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു
    കേ​ളി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി

    സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ത്ഹ ലൂ​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ശ​ക്തി പ​ക​രാ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.​ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഒ​രു ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത് 1998ൽ ​ഇ.​കെ നാ​യ​നാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണ്. 2006-ലെ ​വി.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2008ൽ ​പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി നി​യ​മം സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    500 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക 2016ൽ ​ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദ്യം 2,000 രൂ​പ​യാ​യും പി​ന്നീ​ട് 3,000 രൂ​പ 3,500 രൂ​പ​യാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി.​പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​റെ കാ​ല​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി മി​ത്രം പോ​ർ​ട്ട​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ്​ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡാ​റ്റാ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും എ​ന്നും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന്യൂ ​ഏ​ജ്​ പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, ഐ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ നാ​സ​ർ കു​റു​മാ​ത്തൂ​ർ, കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ഷാ സു​കേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:conventionkelilocal electionorganized
    X