Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ളി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:33 AM IST

    കേ​ളി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം; ഗാ​ന്ധി ചി​ന്തി​യ ര​ക്ത​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച​ത് -സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ളി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം; ഗാ​ന്ധി ചി​ന്തി​യ ര​ക്ത​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച​ത് -സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ടം
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ടം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഗാ​ന്ധി ചി​ന്തി​യ ര​ക്ത​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ദ​ശാ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​ല​നി​റു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക വി​മ​ർ​ശ​ക​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ടം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.1948​ൽ ഗാ​ന്ധി വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ചി​ന്തി​യ ര​ക്തം, 50 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ധി​കാ​ര ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ടം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ​ടി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക ബോ​ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പോ​ലും ഗാ​ന്ധി​യെ പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പു​ന​ർ​വാ​യ​ന അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​ന്ധി ഒ​രു ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​ക​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​തി​രോ​ധ ചി​ഹ്ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ള​യി​ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ട​ത്തി​നൊ​പ്പം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​റും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ദീ​പാ നി​ശാ​ന്തും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ ‘ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ വാ​യ​ന, മാ​ധ്യ​മം, ന​വ​മാ​ധ്യ​മം- പ്ര​സ​ക്തി​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. വി​പി​ൻ കു​മാ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും അ​ധി​കാ​ര

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും എ​ങ്ങ​നെ സാ​ധാ​ര​ണ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​റു​മാ​യി എം.​എം. ന​യീം സം​വ​ദി​ച്ചു. ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പും കേ​ര​ള ബ​ദ​ലും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ട​വു​മാ​യി വി​പി​ൻ കു​മാ​റും, ‘മാ​റു​ന്ന സ്ത്രീ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദീ​പാ നി​ശാ​ന്തു​മാ​യി സീ​ബാ കൂ​വോ​ടും സം​വേ​ദ​നം ന​ട​ത്തി.

    റി​യാ​ദ്​ ബ​ദി​അ​യി​ലെ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സു​നി​ൽ പി. ​ഇ​ള​യി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജി റ​സാ​ക്ക് ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, ദീ​പാ നി​ശാ​ന്ത്, കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, ന്യൂ ​ഏ​ജ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി, കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:litarary festivalSaudi Newskeligulfnewsmalayalam
    News Summary - Keli Literature Festival
    Similar News
    Next Story
    X