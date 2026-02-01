കേളി കുടുംബവേദി സമ്മേളന ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
റിയാദ്: കേളി കുടുംബവേദിയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിെൻറ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഫെബ്രുവരി ആറിന് നടക്കുന്ന പ്രധാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. മലസ് സൺലൈറ്റ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ വി.കെ. ഷഹീബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേളി രക്ഷാധികാരി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി സീബാ കൂവോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുടുംബവേദി ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി സിജിൻ കൂവള്ളൂരാണ് ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.മുൻ എം.എൽ.എയും സി.പി.ഐ.എം നേതാവുമായിരുന്ന കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള നഗറിൽ (കാനത്തിൽ ജമീല നഗർ) വെച്ചാണ് ഫെബ്രുവരി ആറിന് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ദമ്മാം നവോദയ കുടുംബവേദി മുൻ സെക്രട്ടറി ഉമേഷ് കളരിക്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.കുടുംബവേദി ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി ഗീതാ ജയരാജ് ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി. കേളി രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഫിറോഷ് തയ്യിൽ, ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി മധു ബാലുശ്ശേരി, കുടുംബവേദി പ്രസിഡൻറ് പ്രിയ വിനോദ്, ട്രഷറർ ശ്രീഷാ സുകേഷ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ ജയകുമാർ പുഴക്കൽ സ്വാഗതവും, കുടുംബവേദി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സുകേഷ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
