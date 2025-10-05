Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    5 Oct 2025 10:58 AM IST
    5 Oct 2025 10:58 AM IST

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ല​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ല​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം
    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 12ാമ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് മ​ല​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. സി.​ഐ.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എം.​ബി ഫൈ​സ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വ​കു​പ്പ് മു​ത​ൽ നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ, പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​വ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി വി​നോ​ദ് വൈ​ശാ​ഖി എ​ഴു​തി​യ സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​കു​ന്ദ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എം സു​ജി​ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട്ചാ​ലി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കും കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 10 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 161 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട്ചാ​ലി, സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മീം മേ​ലേ​തി​ൽ, നി​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ക​രീം പൈ​ങ്ങാ​ട്ടൂ​ർ, അ​നി​ൽ,അ​ഷ​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി, റി​ജോ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി.​എം സു​ജി​ത് (സെ​ക്ര), സ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (പ്ര​സി), സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ (ട്ര​ഷ), അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ദൂ​ദ് (ജോ. ​സെ​ക്ര), അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി, റെ​നീ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (വൈ​സ് പ്ര​സി), പി.​എ​ൻ.​എം റ​ഫീ​ഖ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​കു​ന്ദ​ൻ വ​ട​ക്കേ​ക​ണ്ടി, ര​തീ​ഷ്, അ​ജ്മ​ൽ, രാ​ഘേ​ഷ്, റി​ജോ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഉ​നൈ​സ് ഖാ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ ഷാ, ​മു​ന​വ്വ​ർ അ​ലി, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ടി.​ബി നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും 19 അം​ഗ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ, സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, കാ​ഹിം ചേ​ളാ​രി, പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.വി.​എം സു​ജി​ത് ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​കു​ന്ദ​ൻ, സ​മീ​ർ, സ​ജി​ത്ത്, ഇ.​കെ രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ജ​വാ​ദ്, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട്ചാ​ലി, സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി, ക​രീം പൈ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി, അ​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ ക​മ്മ​റ്റി, ഷ​മീം മേ​ലേ​തി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ദൂ​ദ്, സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഡൈ​സ​ൻ, മി​നു​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി, സു​ജി​ത് വി ​എം, രാ​ഘേ​ഷ്, ഗ​ഫൂ​ർ ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി, പി.​എ​ൻ.​എം റ​ഫീ​ഖ്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, അ​ജ്മ​ൽ റി​ജോ അ​റ​ക്ക​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക​മ്മ​റ്റി എ​ന്നീ സ​ബ് ക​മ്മ​റ്റി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പു​തി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം സു​ജി​ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

