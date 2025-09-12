Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    12 Sept 2025 9:49 AM IST
    12 Sept 2025 9:49 AM IST

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ലാ​സ​ർ​ദി യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ന്യൂ ​സ​ന​യ ഏ​രി​യ ലാ​സ​ർ​ദി യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദി​ലെ ന്യൂ ​സ​ന​യ​യി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ​ത​രം ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന്യൂ ​സ​ന​യ്യ കാ​ർ​ബ​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ൽ, സ​ന​യ്യ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യു​ടെ (മോ​ഡം) സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വ് കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട്, വ​ടം​വ​ലി, ക​ണ്ണ് കെ​ട്ടി ക​ലം ഉ​ട​യ്ക്ക​ൽ, ക​സേ​ര​ക​ളി, ലെ​മ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് സ്പൂ​ൺ റെ​യ്‌​സ്, സു​ന്ദ​രി​ക്ക് പൊ​ട്ടു​തൊ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക​ളി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് ശേ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി പ​ത്തു മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷൈ​ജു ചാ​ലോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തോ​മ​സ് ജോ​യ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മ​ൽ രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കിം​ഗ്സ്റ്റ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​യാ​ദ് (ക​ണ്ണ് കെ​ട്ടി ക​ലം ഉ​ട​യ്ക്ക​ൽ), നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ക്ബ​ർ (ക​സേ​ര​ക​ളി), അ​ജ്മ​ൽ,ജം​നാ​ഷ് (ലെ​മ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് സ്പൂ​ൺ റെ​യ്‌​സ്), ജ​നാ​ഷ്, ജ​മീ​ൽ (സു​ന്ദ​രി​ക്ക് പൊ​ട്ടു​തൊ​ട​ൽ), സി​യാ​ദ്, ജു​നൈ​ദ് (ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട്) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച വാ​ശി​യേ​റി​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​റേ​ഷ് ടീം ​നൂ​ൺ ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ചി​ല്ലി മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്തു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തോ​മ​സ് ജോ​യ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മ​റ്റ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​നാ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബി.​കെ. ബ്രോ​സ്റ്റ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ചെ​യ്തു. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​യ​സ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

