    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Oct 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:42 AM IST

    നാ​രാ​യ​ണ​ൻ അ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി​ക്ക് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    നാ​രാ​യ​ണ​ൻ അ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി​ക്ക് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ്​ മ​ല​സ് യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം നാ​രാ​യ​ണ​ൻ അ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 38 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​യ്യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    മ​ല​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ റെ​നീ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​നൈ​സ്ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, മ​ല​സ്​ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ, ന്യൂ ​സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ് തോ​മ​സ്, സ​നാ​ഇ​യ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​കു​ന്ദ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ, ഇ.​കെ. രാ​ജീ​വ്, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ജ്മ​ൽ, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ര​തീ​ഷ്, യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ഉ​പ​ഹാ​രം നാ​രാ​യ​ണ​ന് കൈ​മാ​റി.

