നാരായണൻ അണ്ണഞ്ചേരിക്ക് കേളി യാത്രയയപ്പ്text_fields
റിയാദ്: കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി റിയാദ് മലസ് യൂനിറ്റ് അംഗം നാരായണൻ അണ്ണഞ്ചേരിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 38 വർഷമായി സൗദിയിലെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നാരായണൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയ്യിൽ സ്വദേശിയാണ്.
മലസിലെ അൽമാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡൻറും യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറുമായ റെനീസ് കരുനാഗപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂനിറ്റ് ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി ഉനൈസ്ഖാൻ സ്വാഗതവും കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണപുരം, പ്രസിഡൻറ് സെബിൻ ഇഖ്ബാൽ, മലസ് ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറിയും ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറിയുമായ സുനിൽകുമാർ, ഏരിയ സെക്രട്ടറി സുജിത്ത്, പ്രസിഡന്റ് സമീർ, ന്യൂ സനാഇയ്യ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജോയ് തോമസ്, സനാഇയ്യ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി ബൈജു ബാലചന്ദ്രൻ, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗങ്ങളായ മുകുന്ദൻ, അൻവർ, ഇ.കെ. രാജീവ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അജ്മൽ, നാരായണൻ, രതീഷ്, യൂനിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യൂനിറ്റിെൻറ ഉപഹാരം നാരായണന് കൈമാറി.
