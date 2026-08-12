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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ആ​ശ്ര​യ’​യ്ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 3:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 3:29 PM IST

    ‘ആ​ശ്ര​യ’​യ്ക്ക് വീ​ണ്ടും കേ​ളി​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

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    ‘ആ​ശ്ര​യ’​യ്ക്ക് വീ​ണ്ടും കേ​ളി​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
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    കേ​ളി ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ, ആ​ശ്ര​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഒ​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യ്ക്ക് ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: ത​ല​ശ്ശേ​രി കോ​ടി​യേ​രി​യി​ലെ ആ​ശ്ര​യ കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്മാ​ര​ക സാ​ന്ത്വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി വീ​ണ്ടും സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ളി ആ​ശ്ര​യ​യ്ക്ക് ഈ ​പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ശ്ര​യ കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്മാ​ര​ക സാ​ന്ത്വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ളി ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​നം ആ​ശ്ര​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഒ.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന ആ​ശ്ര​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കേ​ളി സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക കേ​ളി നേ​ര​ത്തെ ആ​ശ്ര​യ​യ്ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ഒ​ല​യ്യ ഏ​രി​യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട് ചാ​ലി, ആ​ശ്ര​യ വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ, ആ​ശ്ര​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​അ​ച്ചു​ത​ൻ, എ​സ്.​കെ. അ​ർ​ജു​ൻ, വി​ജ​യ​ൻ വെ​ളി​മ്പ്ര, ര​ജ​ത് ച​ന്ദ്ര, കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​വ്യ, അ​ഫ്‍ഷീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​ബാ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സെൻറ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം വ​രു​ന്ന കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും താ​മ​സി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ശ്ര​യ സാ​ന്ത്വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം, താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചി​കി​ത്സാ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ആ​ശ്ര​യ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:financialkeliashraya
    News Summary - ‘ആ​ശ്ര​യ’​യ്ക്ക് വീ​ണ്ടും കേ​ളി​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
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