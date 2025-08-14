Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:20 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 7:20 AM IST

    കേ​ളി ഈ​സി കു​ക്ക് കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; അ​ഫ്സ​ൽ-​ഫ​ഹ​ദ് ടീം ​ഒ​ന്നാ​മ​ത്

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ ആ​റാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ​സി കു​ക്ക് പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യി ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.18 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ൽ റി​ജോ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് സ​ജീ​ർ ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഫ്സ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഫ​ഹ​ദ് ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പീ​ഷ് രാ​ജ​ന്റെ​യും, ഏ​രി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മൃ​ദു​ൻ പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പു​ളി​ക്കേ​രി​ൽ, സു​ധി​ൻ കു​മാ​ർ, അ​ബ്ദു​സ​ലാം, ക​മ്മു സ​ലിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും, ട്രോ​ഫി​യും ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി ഷാ​ജു, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ്, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ പി. ​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റി​യാ​സ് പ​ള്ളാ​ട്ട്, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മ​നു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, പ്രേം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ​ലാം ച​ട​ങ്ങി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsCarrom TournamentSaudi Arabia NewsKELI KALA SAMSKARIKA VEDI
    News Summary - keli Easy Cook Carrom Tournament; Afzal-Fahad team wins first place
