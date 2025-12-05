Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേളി ദവാദ്മി ഏരിയ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:50 AM IST

    കേളി ദവാദ്മി ഏരിയ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കേളി ദവാദ്മി ഏരിയ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​വാ​ദ്മി: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി ദ​വാ​ദ്മി ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദ​വാ​ദ്മി കേ​ളി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കേ​ര​ളം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ത്തെ​യും അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ട് ഒ​രു​ക്കി​യും 65 ല​ക്ഷം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2,000 രൂ​പ​യാ​യി ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യും അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മോ​ച​നം എ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​നം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കി. ​

    രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ തു​രു​ത്താ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി​യെ​ന്നും നാ​ടി​െൻറ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ക്ഷേ​മ​നി​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചും നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യും മു​ന്നേ​റു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ സ​ർ​വ​ത​ല​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ക​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ജീ​ബ്, മോ​ഹ​ന​ൻ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം നി​സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ളി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗി​രീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:conventionlocal election
    News Summary - Keli Dawadmi Area Local Election Convention
    Similar News
    Next Story
    X