Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:41 AM IST

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    keli kala samskarika vedi
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി കേ​ര​ള ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​കാം​ഗ​മാ​യ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ 77 ാമ​ത് അ​നു​സ്മ​ര​ണം കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ചു. നാ​ല് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ത്ത ലൂ​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബി അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി സ്വാ​ഗ​ത​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ്യോ​തി​ലാ​ൽ ശൂ​ര​നാ​ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി, സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​മാം ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജു പെ​രു​വ​യ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം വി​പി​ഷ് രാ​ജ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത് കേ​ളി ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ൽ സു​കു​മാ​ര​ൻ, മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ദീ​പ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദ​വാ​ദ്മി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ബി​നു​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ന​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ലി​നീ​ഷ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മേ​ഖ​ല ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജേ​ഷ്, റാ​ഫി, നാ​സ​ർ, ദ​വാ​ദ്മി യൂ​നി​റ്റം​ഗ​മാ​യ ഗി​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

