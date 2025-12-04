Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 7:49 AM IST

    കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി

    കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ​ഖു​വ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ര​ക്തം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ​ഖു​വ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ളി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി. റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കേ​ളി മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് ര​ക്തം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ കേ​ളി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് മു​സാ​ഹ്​​മി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഖു​വ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ നൗ​ഷാ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്യാം, ​ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ഹു​വൈ​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

