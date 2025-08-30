Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:38 AM IST

    കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബ​ല​രാ​മ​ൻ മാ​രി​മു​ത്തു​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റി

    family support fund
    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ മ​രി​ച്ച ബ​ല​രാ​മ​ൻ മാ​രി​മു​ത്തു​വി​നു​ള്ള കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സു​ലൈ ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി​രു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫ​റോ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ബ​ല​രാ​മ​ൻ മാ​രി​മു​ത്തു​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. ഫ​റോ​ക്കി​ലെ ബ​ലാ​രാ​മ​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഫി​റോ​സ് ത​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി.​പി.​എം ഫ​റോ​ക്ക് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ധാ​ഗോ​പി ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. ബ​ല​രാ​മ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഫ​ണ്ട് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബീ​ന ക​രം​ച​ന്ത്, ബ്രാ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ കീ​ച്ചേ​രി, കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ വി​ജി​ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​റോ​ക്ക് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​ധീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് പ​വി​ത്രം വീ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​രാ​യ മാ​രി​മു​ത്ത് -ല​ക്ഷ്മി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ബ​ല​രാ​മ​ൻ. 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദ് സു​ലൈ എ​ക്‌​സി​റ്റ് 18 ൽ ​ബാ​ർ​ബ​ർ ഷോ​പ് ന​ട​ത്തി​വ​രുക​യാ​യി​രു​ന്നു.നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ബ​ല​രാ​മ​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യോ​ടെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​റ​ത് യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ, സു​ലൈ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം എ​ന്നീ കേ​ളി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി സ്ഥാ​നംവ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

