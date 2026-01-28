Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കേ​ളി 12ാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം: ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    കേ​ളി 12ാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം: ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
     കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി 12ാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തപ്പോൾ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 12ാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​െൻറ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ത്ഹ ലൂ​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്ന കേ​ളി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​നാ ച​രി​ത്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളാ​യും, നാ​ല് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ദ്വൈ​വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളാ​യു​മാ​ണ് കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 11ാം സ​മ്മേ​ള​നം മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.11ാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘ഒ​രു ല​ക്ഷം പൊ​തി​ച്ചോ​റ്’ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    12ാം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന ലോ​ഗോ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ലെ മ​ല​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സ​നീ​ഷ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ലോ​ഗോ​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്​​ന​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് 12ാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ക. ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫി​റോ​ഷ് ത​യ്യി​ൽ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട്, കേ​ളി ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

