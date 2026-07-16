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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 July 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 7:48 AM IST

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ചു; പു​തി​യ റ​ബു​അ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

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    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ചു; പു​തി​യ റ​ബു​അ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
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    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ    

    റ​ബു​അ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ല​സ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ വി​ഭ​ജി​ച്ച്, റ​ബു​അ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    മ​ല​സ്​ ചെ​റീ​സ് റെ​സ്​​​റ്റോ​റ​ൻ​റ്​ ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​തീ​ഷ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും രാ​ഗേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ടു​ചാ​ലി സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, യൂ​നി​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ഗേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം. സു​ജി​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, സൈ​ബ​ർ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഷ്റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ദൂ​ദ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ.​കെ. രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഏ​രി​യ ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​കു​ന്ദ​ൻ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റെ​നീ​സ്, ഉ​നൈ​സ് ഖാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ജ്മ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഇ​രു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​രീ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (പ്ര​സി.), ധ​നേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), രാ​ഗേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (സെ​ക്ര.), അ​ഭി​ലാ​ഷ്, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), സൈ​ത​ല​വി (ട്ര​ഷ.), അ​മീ​ർ കാ​രി​യാ​ത്തി​ൽ (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ജി എ​ബ്ര​ഹാം, ഷ​മീ​ർ ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​എം. ഷ​മീ​ർ, ശ്രീ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    റ​ബു​അ യൂ​നി​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ല​ത്തീ​ഫ് (പ്ര​സി.), എ. ​നാ​സ​ർ, പി.​എം. ജോ​ജു (വൈ. ​പ്ര​സി.), ര​തീ​ഷ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (സെ​ക്ര.), അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, വി​ഷ്ണു (ജോ. ​സെ​ക്ര.), അ​നു​രാ​ഗ് (ട്ര​ഷ.), സാ​ജി​ദ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ലി, സ​ച്ചി​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ടി.​കെ. ജി​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Kele Kalasamskarika Vedi Jarir Unit divided; New Rabua Unit formed
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