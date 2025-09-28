Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:40 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സാ​ങ്കേ​തിക സെ​മി​നാ​ർ

    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് റിയാദ് ചാപ്റ്റർ സാ​ങ്കേ​തിക സെ​മി​നാ​ർ
    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക സെ​മി​നാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 'ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും (എ.​ഐ) ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളി​ൽ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സെ​മി​നാ​ർ. റി​യാ​ദ് റാ​ഡി​സ​ൺ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൾ​നാ​സ​ർ സെ​മി​നാ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജെ​ൻ​സി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ പ​രി​മി​തി​ക​ളും അ​തി​ന്റെ ക​ഴി​വു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ.​ഐ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സെ​മി​നാ​റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ന​വാ​ഗ​ത എ.​ഐ ആ​പാ​യ ജെ​മി​നി​യെ കു​റി​ച്ച് മ​ഹ​റൂ​ഫ് ശൈ​ല​ബു​ദ്ദീ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജെ​ൻ എ.​ഐ വി​ഷ​യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​ൻ​ഫ​സ് ഹ​സ​നും മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് എ​ക്സ​ലി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജെ​ൻ​സി​ന്റെ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ഫ്താ​ബു​റ​ഹ്മാ​നും സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​ഇ.​എ​ഫി​ന്റെ നാ​ൾ വ​ഴി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ഷി​ക് പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​മി​നാ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​ർ​ക്ക് നൗ​ഷാ​ദ​ലി കാ​യ​ൽ​മ​ട​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. കെ.​ഇ.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം സു​ബി​ൻ റോ​ഷ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഹി​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Technical Seminargulf news malayalamKEFSaudi Arabian News
