Madhyamam
    7 Sept 2025 8:44 AM IST
    7 Sept 2025 8:44 AM IST

    ​കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഓ​ൾ' ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    KEF organizes ‘Football for All’ tournament
    റി​യാ​ദ് കെ.​ഇ.​എ​ഫ് 'ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഓ​ൾ' ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ കൂ​ളേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് കാ​ബൂ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ 'സൂ​പ്പ​ർ ലി​ഗ് 2.0' ക്ക് ​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന് ഉ​ണ​ർ​വ് പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ട്ടോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ളേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ള​ടി​ച്ച് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടം ക​ളി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പു​മാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ എം.​എ.​ആ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ൽ​പ​ന്ത് അ​ഭി​നി​വേ​ശം വ​ള​ർ​ത്താ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് 'ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ആ​ൾ' എ​ന്ന നാ​മ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​ഇ.​എ​ഫ് എ​ക്സ്കോം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​വാ​സ് ന​ള​പ്പു​ല​ൻ , അ​ന​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

