Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘സെ​യി​ൽ​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 7:54 AM IST

    ‘സെ​യി​ൽ​സ് മാ​സ്​​റ്റ​റി’ പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​യി കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ദ​മ്മാം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സെ​യി​ൽ​സ് മാ​സ്​​റ്റ​റി’ പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​യി കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ദ​മ്മാം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ദ​മ്മാം ഘ​ട​കം അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​യി​ൽ​സ് മാ​സ്​​റ്റ​റി സെ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സെ​യി​ൽ​സ് മാ​സ്​​റ്റ​റി’ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ട്യൂ​ലി​പ്പ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 70ഓ​ളം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും സെ​യി​ൽ​സ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​ൻ​സാ​ർ ന​യി​ച്ച സെ​യി​ൽ​സ് മാ​സ്​​റ്റ​റി വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ആ​ധു​നി​ക വി​പ​ണ​ന രീ​തി​ക​ളും സെ​യി​ൽ​സ് രം​ഗ​ത്തെ നൂ​ത​ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ന​വാ​സ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഹ​ഖീ​ഖ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാമെന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഹ​്മ​ദ് സ​ഫീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​ത​ര​ണം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘റോ​സ്’ ന​യി​ച്ച മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ദ​മ്മാം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഫ്താ​ബ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലേ​ണി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റി​യാ​സ് സൈ​നു​ലാ​ബി​ദ്ദീ​ൻ, ഫ​ഹീം മൂ​സ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ്, അ​ജ്മ​ൽ റോ​ഷ​ൻ, കാ​മി​ൽ ഹാ​രി​സ്, അ​ഫ്താ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റ​യ്യാ​ൻ മൂ​സ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamtrainingSaudi NewsKEF
    News Summary - KEF Dammam with ‘Sales Mastery’ training
    Similar News
    Next Story
    X