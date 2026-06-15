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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 9:18 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ‘നെ​റ്റ് മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് സീ​സ​ൺ 3.0’ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

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    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ‘നെ​റ്റ് മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് സീ​സ​ൺ 3.0’ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
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    കെ.​ഇ.​എ​ഫ് ‘നെ​റ്റ് മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് സീ​സ​ൺ 3.0’ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് വി​ജ​യി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള എ​ന്‍ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് റാ​ഇ​ദ് പ്രോ ​കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ‘നെ​റ്റ് മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് സീ​സ​ൺ 3.0’ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ണ്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെൻറ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ പു​രു​ഷ ഡ​ബി​ള്‍സ് പ്രോ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ബീ​ല്‍ അ​ബ്​​ദു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൻ സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ശി​ൻ-​ജ​സീം സ​ഖ്യം റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യി.

    ഇ​ൻ​റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഹ​നീ​ഫ്-​ഷ​ഹ​ബാ​സ് സ​ഖ്യം ജേ​താ​ക്ക​ളും സാ​ബു ഈ​പ്പ​ൻ-​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് സ​ഖ്യം റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പു​മാ​യി. അ​മേ​ച്ച​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫെ​ബി​ൻ-​ജ​സീ​ൽ സ​ഖ്യം ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ശ്യാം-​സ​ന്ദീ​പ് സ​ഖ്യ​ത്തി​നാ​ണ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് സ്ഥാ​നം. പു​രു​ഷ സിം​ഗി​ള്‍സി​ല്‍ അ​ന​സ് ജേ​താ​വാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യി.

    മി​ക്‌​സ​ഡ് ഡ​ബ്ള്‍സി​ല്‍ ന​ബീ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല-​ഹ​ന്ന സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക​ളാ​വു​ക​യും ഹാ​ദി-​ഷ​ബ്ന സ​ഖ്യം റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ​നി​താ ഡ​ബ്ള്‍സി​ൽ ഹ​ന്ന-​മെ​ഹ്രീ​ന്‍ റോ​ഷ​ൻ സ​ഖ്യം വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ൽ​മ-​ഷ​ബ്ന സ​ഖ്യ​ത്തി​നാ​ണ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കി​ഡ്സ് അ​ണ്ട​ർ 16 ഇ​ന​ത്തി​ൽ അ​മ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​മ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​യ്റ ഫാ​ത്തി​മ-​ഹാ​ദി ഇ​ഹ്സാ​ൻ സ​ഖ്യം റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യി.

    കി​ഡ്സ് അ​ണ്ട​ർ 11 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മാ​യ-​ആ​ഹി​ൽ സ​ഖ്യം വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഫ​റി​ൻ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്-​സി​ഫാ​ൻ സ​ജി​ൻ സ​ഖ്യം റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഇ.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ നി​സാ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    2023 ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ന​വ​നീ​ത് ര​മേ​ഷ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ലെ​വ​ൽ പ്ലെ​യ​ർ ബെ​ൻ​സ​ൺ കെ. ​ആ​ൻ​റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഫ​ല​കം സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ്, ഷ​റ​ഫാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - KEF announces winners of ‘Net Masters Season 3.0’ badminton tournament
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