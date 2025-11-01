Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:23 AM IST

    കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും

    കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും
    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി, അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ മാ​സ​മാ​യ ‘പി​ങ്ക് മാ​സം’ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്താ​നും, ഗ​വേ​ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഡോ. ​ആ​യി​ഷ താ​രി​ഖ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വൈ​കി​യു​ള്ള പ്ര​സ​വം, മു​ല​യൂ​ട്ട​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, ഹോ​ർ​മോ​ൺ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഉ​പ​യോ​ഗം, പാ​ര​മ്പ​ര്യം എ​ന്നി​വ രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നു അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ വ്യാ​യാ​മ​മി​ല്ലാ​യ്മ, അ​മി​ത​മാ​യ ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗം, ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ​യും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി വ​നി​ത​ക​ൾ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മ​രി​യ മെ​ക്ല​ൻ‌, സൈ​മ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ഷ സു​കേ​ഷ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ് സ​ജീ​ന, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഗീ​ത ജ​യ​രാ​ജ്, സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ, വി​ജി​ല ബി​ജു, ജി.​പി വി​ദ്യ, വി.​കെ ഷ​ഹീ​ബ, സ​ന്ധ്യ രാ​ജ്, അ​ൽ അ​ബീ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജോ​ബി ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:medical campBreast Cancer AwarenessSaudi Arabia
