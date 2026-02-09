കബീർ കൊച്ചാലുമ്മൂടിന് കെ.സി.എയുടെ ആദരംtext_fields
റിയാദ്: ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച റിയാദ് മാരത്തണിൽ 42.22 കി.മീ മികച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓടിത്തീർത്ത കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി കബീർ കൊച്ചാലുമ്മൂടിനെ കൊല്ലം ജില്ല കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ) ആദരിച്ചു. കെ.സി.എ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ മലസ് ചെറീസ് റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരി ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട് ഉപഹാരം കൈമാറി.
നാല് മണിക്കൂർ 14 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കബീർ മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കി മലയാളിയുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചത്.
സൗദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായ കബീർ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഓട്ടം ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 21 കി.മീ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇത്തവണ 42 കി.മീയിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചതെന്ന് കബീർ പറഞ്ഞു. ‘Strava’ ആപ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-ൽ മാത്രം ഇതുവരെ 1516 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം ഓടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കബീറിന്റെ ഈ കായിക നേട്ടം പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് കെ.സി.എ ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register