Madhyamam
    Posted On
    10 Nov 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 9:50 AM IST

    'കാ​ട്ടുനെ​ല്ലി​ക്ക' പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം

    'കാ​ട്ടുനെ​ല്ലി​ക്ക' പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം
    സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ലിന്റെ 'കാ​ട്ടു​നെ​ല്ലി​ക്ക' എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വാ​സം ന​യി​ക്കു​ന്ന സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ എ​ഴു​തി​യ 'കാ​ട്ടു​നെ​ല്ലി​ക്ക' എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​മ​ർ​യം ശി​നാ​സി, ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ സ​ന്ധ്യ ര​ഘു​കു​മാ​ർ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ര​ഹ​ന ഖാ​ലി​ദ് പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് എം.​ഡി പ്ര​താ​പ​ൻ ത​യാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റെ​ജി അ​ബ്​​ദു​ല്ല, എ​ൻ.​എ​ൻ. അ​ബ്‌​ദു​ൾ ഗ​ഫൂ​ർ, അം​ന ത​സ്‌​കി​യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ബ​ഷീ​ർ ഉ​ളി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    Saudi Newsbook releasegulf news malayalam
