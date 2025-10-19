Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:18 AM IST

    ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി മ്യൂ​സി​ക്കൽ നൈ​റ്റ്​ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    റി​യാ​ദ്​ ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി ‘കാ​യ​ല​രി​ക​ത്ത്’ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ്​ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ക​സ​വ് ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​ന​ട​ത്തു​ന്ന നോ​സ്​​റ്റാ​ൾ​ജി​ക് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് ‘കാ​യ​ല​രി​ക​ത്ത്’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ത്​​ഹ ഡി​പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി.​പി. സ​ലീം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​സ്ത​ഫ ക​വ്വാ​യി​ക്ക് ന​ൽ​കി പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​നാ​ഫ് മ​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​ഞ്ഞാ​യി കോ​ട​മ്പു​ഴ, നി​സാം കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ഷി​ഫ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ചി​ന​ക്ക​ല​ങ്ങാ​ടി, അ​ന​സ് മാ​ണി​യൂ​ർ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ് കൊ​ല്ല, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ക​ല്ല​മ്പാ​റ, നി​ഷാ​ദ് ക​രി​പ്പൂ​ർ, ഫൗ​സി​യ നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​ഷാ​ദ് ന​ടു​വി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി മെ​ഹ്ഫി​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ റ​ഊ​ഫ് ജി ​തൃ​ശൂ​ർ മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി ആ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

